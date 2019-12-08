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الخندق يختتم برنامج “بيعة و ولاء”

الخندق يختتم برنامج “بيعة و ولاء”

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الخندق يختتم برنامج “بيعة و ولاء”

الخندق يختتم برنامج “بيعة و ولاء”
http://almnatiq.net/?p=807432
المناطق_فواز الرويلي

لكـ .. يا سلمان ؛ بهذه العبارة اطلق منسوبو مجمع الخندق التعليمي فعاليات برنامج “بيعة و ولاء” بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم ، بتنفيذ العديد من البرامج و الأنشطة الخاصة
بهذه المناسبة .
فقد أعلن قائد المدرسة الأستاذ حامد بن ملحان الرويلي انطلاق البرنامج الخاصة من خلال كلمة عبّر فيها عن مشاعر السعادة و الغبطة بخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ، مؤكدًا بأن هذه المناسبة العظيمة و العزيزة في نفوس الجميع تأتي لتبرهن للجميع مدى التلاحم و الترابط
بين القيادة و الشعب و محبتهم له ، و تؤكد اعتزاز الجميع بالدين الإسلامي و الذي يعتبر منهجًا قويمًا لهذه الدولة الأبية ، و الولاء للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين ، و الانتماء لهذا الوطن المعطاء .
و أوضح الرويلي بأننا في مؤسساتنا التربوية نعزز هذه القيمة الوطنية و نشجعها في نفوس النشء .
و أقيمت بهذه المناسبة خطة شاملة للاحتفاء بهذه المناسبة من خلال تنفيذ البرنامج الإذاعي المخصص تم من خلاله الحديث عن هذه المناسبة ،  و ذكر الدور الريادي و القيادي لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الصعيدين الداخلي و الخارجي ، كما قام المشرف التربوي المنسق للمدرسة الأستاذ صالح بن صفوق الرويلي بتنفيذ محاضرة تحدث فيها عن هذه المناسبة و وجوب طاعة ولي الأمر و مبايعته و الفرح بهذه البيعة ، مستذكرًا للعديد من اسهامات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في الجوانب المختلفة و التي تعدّ من المفاخر التي يباهي فيها المواطن السعودي بقيادته و أعمالها الجليلة على الصعيد الإنساني و الخيري ، و خدمة الإسلام و المسلمين في كل مكان .

كما ذكر الرويلي دور خادم الحرمين الشريفين في السعي لوضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة ، من خلال تطوير و تنمية الجوانب الخدمية و التي تهمّ المواطنين و المقيمين في هذا الوطن .
هذا و نفّذ المجمع مسابقة بين الطلاب خصص لها جوائز نقدية للفائزين و المتميزين ، و الطلاب المشاركين في تنفيذ المعرض الخاص ، و اقيمت على هامش الحفل الرقصات الشعبية فرحًا بهذه المناسبة.

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