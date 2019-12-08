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يونايتد يحسم قمة مانشستر.. وسيتي يبتعد 14 نقطة عن الصدارة

يونايتد يحسم قمة مانشستر.. وسيتي يبتعد 14 نقطة عن الصدارة
http://almnatiq.net/?p=807436
المناطق - الرياض

انتزع مانشستر يونايتد فوزا مثيرا بنتيجة 2-1 من مضيفه مانشستر سيتي، في ديربي المدينة وقمة المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وافتتح النجم الشاب ماركوس راشفورد التسجيل للضيوف في الدقيقة 23، من ركلة جزاء احتسبت بعد اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد (فار).

وبعد 6 دقائق من هدف راشفورد، زاد الفرنسي أنطوني مارسيال غلة فريقه بالهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك إيدرسون حارس سيتي.

لكن نيكولاس أوتامندي منح أصحاب الأرض بصيصا من الأمل في الدقيقة 85، عندما سجل هدف فريقه بتسديدة رأسية قوية، إلا أن الوقت لم يسعف زملاءه للتعادل.

وقفز مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمدت نقاط مانشستر سيتي عند 32 في المركز الثالث.

ويرى متابعو المسابقة أن حظوظ سيتي في الحفاظ على اللقب تضاءلت، بعد اتساع الهوة مع ليفربول المتصدر إلى 14 نقطة.

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