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مواطنة تروي قصة رفض والدها 11 عريسا تقدموا لخطبتها.. وتكشف عن قرار “هام” للمحكمة !

مواطنة تروي قصة رفض والدها 11 عريسا تقدموا لخطبتها.. وتكشف عن قرار “هام” للمحكمة !
http://almnatiq.net/?p=807447
المناطق_الرياض

حصلت مواطنة على حكم يثبت عضل والدها بعدما رفض 11 عريسا تقدموا لخطبتها.
وحسب “عكاظ” قالت المواطنة أنها تبلغ من العمر 35 عاما وسبق أن تقدم لها 10 عرسان على مدى 5 سنوات إلا أن والدها رفضهم جميعا وامتنع عن زواجها دون الاهتمام بتقدمها في العمر.
ووصفت أسباب رفض والدها بـ “الحجج الواهية” . قائلة: كان يقول أن العريس غير مناسب، وتارة أنني استحق أفضل من هذا، وتارة يشكك في أن العريس طامع في راتبي”.
وأشارت إلى أنها لجأت إلى القضاء بعدما توصلت إلى قناعة الاستعانة بمحامية لإثبات تضررها. ومضت قائلة: ” كنت مطيعة لأبي ولا حيلة لي من أمري، وألتزم بتسليمه راتبي نهاية الشهر وأحتفظ بمصروفي الشخصي ولكن اتخذت القرار بعد أن فهمت حقي في الزواج “.
ولفتت إلى أن المحامية قدمت ما يثبت صلاحية العريس وتقواه وصدر حكم بنقل ولاية زواجها إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.

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