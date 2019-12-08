الكشف عن 5 أشكال للأراضي المنفكة.. وهذه فوائد الأمر الملكي بملكية الدولة لها !

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اعتبر عقاريون أن الأمر الملكي القاضي بملكية الدولة لجميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، سيضع حدا لعشوائية التملك للأراضي الحكومية بدون وثائق نظامية، وحسم موضوع التعديات على الأراضي الحكومية.

وبحسب “مكة”، فإن الأمر سيساعد على تنظيم الاستثمار العقاري، وتقليص المساحات البيضاء في المدن وتوفير أراض مطورة للإسكان والمشاريع التنموية، مشيرين إلى وجود 5 أشكال للأراضي المنفكة.

وقال المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف، إن هناك أشكال متعددة للأراضي المنفكة، من أهمها حجج الاستحكام التي تمثل 25% من القضايا العقارية أمام المحاكم، واستغلت على مدى عقود سابقة لضم أراضي الدولة إلى ملكيات خاصة بإحضار شاهدين وانتظار ما يسفر عنه تواصل المحكمة مع مختلف الجهات الحكومية وبعد أن يأتي الرد بعدم تملك أي جهة للأراضي تصدر حجة استحكام يكون بموجبها الحصول على الصك لاحقا.

وأوضح أن الأمر الملكي جاء ليحسم فوضى استغلال وثائق غير نظامية بتملك أراض عامة حيوية في مواقع مهمة كان يمكن الاستفادة منها من جهات حكومية أو توزع كمنح سكنية لذوي الدخل المحدود، منوها بأن الأمر الملكي سيعيد للدولة مئات الآلاف من الأمتار بمختلف المناطق من الأراضي المستولى عليها.

أما عن باقي أشكال الأراضي المنفكة، فهي إدخال أجزاء من أراضي الدولة ضمن أراض أو مخططات مملوكة، أو التعدي بوضع اليد على أراضي الدولة في مناطق نائية والادعاء بضياع وثائق التملك، أو الاستيلاء على أرض واسعة وتحويلها لمخطط للبيع وفق وثائق تملك مشبوهة، أو استغلال حجج الاستحكام والشهود المحسوبين في تملك بعض الأراضي العامة.