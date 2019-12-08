بحضور رونالدو.. يوفنتوس يتجرع الهزيمة للمرة الأولى

المناطق - وكالات

ألحق لاتسيو الخسارة الأولى هذا الموسم بيوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الثمانية الأخيرة عندما تغلب عليه 3-1، السبت، على الملعب الأولمبي في روما في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقلب لاتسيو الطاولة على فريق السيدة العجوز، حيث حول تخلفه بهدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو (23)، إلى فوز بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي لويز فيليبي (45+1) والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (74) والاكوادوري فيليبي كايسيدو (90+5).

ورفع لاتسيو رصيده إلى 33 نقطة بفارق 3 نقاط فقط خلف يوفنتوس الثاني و5 خلف إنتر ميلانو المتصدر.