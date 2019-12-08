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روسيا و10 دول تدين تزوير نتائج الحرب العالمية الثانية

روسيا و10 دول تدين تزوير نتائج الحرب العالمية الثانية
http://almnatiq.net/?p=807458
المناطق_وكالات

تبنت روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس، وكازاخستان، وقيرغيزستان، ومولدوفا، وصربيا، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان بيانا يدين محاولات تزييف حقائق ووقائع الحرب العالمية الثانية

ودعا وزراء خارجية الدول المذكورة في بيانهم خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى صون الحقيقة التاريخية عن الحرب العالمية الثانية

وورد في البيان: “ندين كافة مظاهر تصغير ذكرى جنود وقادة الجيش الأحمر، وتدنيس أضرحة من ضحوا بأنفسهم لتحرير أوروبا من النازيين. لا يمكن تحت أي مسوغ تبرير أعمال التخريب التي تتعرض لها النصب التذكارية التي تخلد ذكرى من ضحى”

ودعا الوزراء كافة الأطراف إلى الامتثال لقرارات محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية التي لا تسقط بالتقادم

وختم الوزراء بيانهم: “ندين بشدة محاولات تزوير نتائج الحرب العالمية الثانية، ونعرب عن امتعاض بلداننا من محاولات بعض الدول إعادة تصنيف وتلميع صور المجرمين النازيين وشركائهم”

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