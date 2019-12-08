اعترافات صادمة لسفاح “الوجبة البشرية” بعد قيامه بقتل امرأة

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تمكنت الأجهزة الأمنية في الفلبين من ضبط متهم قتل سيدة وقطع رأسها ثم أكل جزء من دماغها في وجبة طعام.

وبحسب صحيفة “ستريتس تايمز” السنغافورية، فقد تم القبض على لويد باغتونغ (21 عاما) في جزيرة مينداناو،

واعترف المتهم أمام الشرطة بالجريمة، قائلا إنه “كان في حالة من الثمالة والجوع عندما حاولت امرأة أن تتحدث معه في صباح باكر باللغة الإنجليزية، التي لا يفهمها ما أدى لشعوره بالغضب”.

وأضاف أنه “طهى بعض الأرز قبل وضع دماغ المرأة فوقه وأكلهما معا، ثم ألقى جمجمة المرأة في حفرة قرب منزله”.

وأفاد شهود عيان إن المتهم كان يسير مع المرأة القتيلة، قرب المكان الذي عثر فيه لاحقا على جثتها، وأضافوا أنهم يعتقدون أنه قطع رأسها باستخدام أداة حادة وجدت في حوزته بعد الحادث.

وقررت الجهات المعنية احتجاز المتهم وإخضاعه لفحوص نفسية، إلى جانب التحقيق في الواقعة.