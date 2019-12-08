مادة في عبوات المياه البلاستيك تُسبب العقم

المناطق_متابعات

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن مادة BPA الموجودة في عبوات المياه البلاستيكية تُسبب العقم والسرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة. وكشفت الدراسة التي أجراها باحثو جامعة واشنطن، أن البشر يتعرضون لمواد كيميائية مضرة للغاية أكثر مما يعتقدون. فيما طورت الباحثة ياتريشيا هانت، مكتشفة سمية الـBPA، طريقة أكثر دقة لقياس نسبتها، ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أكدت هانت أن طريقة القياس الجديدة تظهر أن الحد الآمن لهذه المادة والمنصوص عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خطير، إذ إنها أعلى بـ44 مرة من النسبة الآمنة، ما يثير مخاوف جدية حول سلامة العبوات. ورغم أن التعرض لهذه المادة بجرعات منخفضة لا يعد ساماً. إلا أن الوكالات الفيدرالية عدلت عام 2012 لوائحها وحظرت استخدامها في عبوات وأكواب الأطفال، بعدما اكتشفت تأثيرها على إنتاج الحيوانات المنوية والبويضات والكروموسومات الذكرية والأنثوية. محذرة من تفاعل المادة مع مستقبلات هرمون الاستروجين وهرمونات الغدة الدرقية، والتي ارتبطت بالعقم والتوحد والسمنة والسكري 2 والولادات المبكرة