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سيارت الإسعاف تتحكم في الإشارات المرورية بمدينة الجبيل الصناعية !

سيارت الإسعاف تتحكم في الإشارات المرورية بمدينة الجبيل الصناعية !
http://almnatiq.net/?p=807496
المناطق_الجبيل

كشفت الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعيّة، عن بدء  تطبيق نظام جديد لزيادة سرعة وصول سيارات الإسعاف للحالات المرضية وتقديم الإسعافات اللازمة في الوقت المناسب ، يتيح لسيارات الإسعاف التحكم في الإشارات المرورية وفتحها .

ومن خلال التطبيق الجديد  أصبحت سيارات الإسعاف تستطيع فتح الإشارات المرورية أمامها من خلال أجهزة تم تركيبها بها تمكنها من تحويل الإشارة الحمراء إلى خضراء من على بعد 750 متراً، ما يتيح لسيارة الإسعاف المرور في جميع الاتجاهات دون أي عوائق.

وكشفت الهيئة أن تطبيق هذا النظام أسهم في تقليل زمن الاستجابة للحالات المرضية بنسبة 50%، حيث كان متوسط زمن وصول سيارة الإسعاف لمباشرة الحالة 14 دقيقة، وانخفض بعد تطبيق النظام إلى 7 دقائق فقط.

من جانبه أكد  المهندس بندر الردادي رئيس قسم السلامة المرورية بالهيئة أن  النظام يتكون من 3 وحدات، جهاز إرسال مركب على سيارة الإسعاف، وحهاز تحديد المواقع (GPS) موجود على الإشارة المرورية، وجهاز التحكم الموجود في الإشارة الضوئية وهذه الأجزاء الثلاثة تمكن سيارات الإسعاف من التحكم في الإشارات المرورية.

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