أحوال حائل تفعل الحقائب المتنقلة تحت شعار ( هويتي انتمائي )

المناطق_حائل

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر ( الحقائب المتنقلة ) النسائية خلال حملة ( هويتي إنتمائي ) خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:

1- مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل اليوم الأحد بتاريخ 11-4-1441 لمدة يومين والفئة المستهدفة ( نساء ).

2- الثانوية الثانية وكذلك ثانوية براعم الابتكار الاهلية بحائل الثلاثاء بتاريخ 13-4-1441 لمدة يوم لكليهما والفئة المستهدفة ( نساء ).

3- ثانوية أجيال حائل الأهلية وكذلك الثانوية السابعة عشر بحائل الأربعاء بتاريخ 14-4-1441 لمدة يوم لكليهما والفئة المستهدفة ( نساء ).

4- الثانوية الثالثة وكذلك الثانوية الخامسة بحائل الخميس بتاريخ 15-4-1441 لمدة يوم لكليهما والفئة المستهدفة ( نساء ).