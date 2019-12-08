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أحوال حائل تفعل الحقائب المتنقلة تحت شعار ( هويتي انتمائي )

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أحوال حائل تفعل الحقائب المتنقلة تحت شعار ( هويتي انتمائي )

أحوال حائل تفعل الحقائب المتنقلة تحت شعار ( هويتي انتمائي )
http://almnatiq.net/?p=807498
المناطق_حائل

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر ( الحقائب المتنقلة ) النسائية  خلال حملة ( هويتي إنتمائي ) خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:
1- مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل اليوم الأحد بتاريخ 11-4-1441 لمدة يومين والفئة المستهدفة ( نساء ).
2- الثانوية الثانية وكذلك ثانوية براعم الابتكار الاهلية بحائل الثلاثاء بتاريخ 13-4-1441 لمدة يوم لكليهما والفئة المستهدفة ( نساء ).
3- ثانوية أجيال حائل الأهلية وكذلك الثانوية السابعة عشر بحائل الأربعاء بتاريخ 14-4-1441 لمدة يوم لكليهما والفئة المستهدفة ( نساء ).
4- الثانوية الثالثة وكذلك الثانوية الخامسة بحائل الخميس بتاريخ 15-4-1441 لمدة يوم لكليهما والفئة المستهدفة ( نساء ).

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