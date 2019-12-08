أنشطة وبرامج مكثفة بمركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل

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تتواصل البرامج والانشطة في مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بمنطقة حائل خلال الفترة لأبناء المركز بمتابعة واهتمام مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل الاستاذ فريح العياد وبمتابعة مدير المركز عارف الخالد ومن هذه الانشطة مشاركة الأبناء خالد عبدالله وعبدالعزيز محمد لمدة ثلاثة أيام في المعهد الصناعي الثانوي ضمن البرنامج التطوعي لأصدقاء الامانه حيث كانت لهم انطباع جميل يعزز من قدراتهم ..

كما شارك أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد للأيتام بحائل في رحلة سياحية للتعرف على معالم وطني إلى مدينة جبة شمال حائل 100 كلم بدعوة من لجنة التنمية السياحية ضمن برنامج اكتشف جبه شاركهم عبدالرحمن الرويق بمرافقة مشرفي المركز حيث تم اطلاع الأبناء على العديد من المتاحف والآثار وتاتي الرحلة ضمن برامج دمج الأبناء بالمجتمع الخارجي والذي هو الهدف الاسمی من هذه الرحلات المعززة .

كما نظم المركز رحلة ترفيهية لأبناء المركز في أجواء أسرية اكثر من جميلة تعزز من معنوياتهم وقدراتهم. تمثل في موقع بري جميل تم خلاله تنوع الانشطة والفقرات المعززة للابناء اشتملت على تعويد الأبناء على الاعتماد على الذات وإخراج الأبناء من الجو اليومي الروتيني ، إضافة لبث روح التعاون بين الأبناء وتعريف الأبناء على مكان البر وبث روح المرح عند الأبناء والمشرفين وتفريغ النشاط بكل أنواعه لدى الأبناء.

وأوضح المركز أن البرامج والأنشطة تعزز من قدرات الأبناء الأيتام ورسم مفهوم جديد في حياتهم والقيام بالدور الاجتماعي السليم مقدمين الشكر لدعم المدير العام ومساعده للتنمية علی دعم برامج الانشطة بالمركز .