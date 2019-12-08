احدث الأخبار

أنشطة وبرامج مكثفة بمركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل
منطقة حائل
 الإطاحة بتشكيل عصابي تخصص في سرقة “القواطع والكابلات النحاسية” في الرياض
أبرز المواد
 أحوال حائل تفعل الحقائب المتنقلة تحت شعار ( هويتي انتمائي )
أبرز المواد
 “الحصيني” يعلن عن حالتين ممطرتين.. ويكشف درجة حرارة بعض مناطق المملكة!
أبرز المواد
 سيارت الإسعاف تتحكم في الإشارات المرورية بمدينة الجبيل الصناعية !
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تشيد بالخطوات المتقدمة للمملكة في مكافحة التبغ
أبرز المواد
 اعترافات صادمة لسفاح “الوجبة البشرية” بعد قيامه بقتل امرأة
أبرز المواد
 مواطنة تنشر صورة عاملتها المنزلية قبل ٢٥ عاما.. وتكتب هذه الكلمات!
أبرز المواد
 “المرور” يوضح حقيقة فرض مخالفة على استخدام الجوال للراكب جوار قائد المركبة !
أبرز المواد
 حريق مصنع في الهند يودي بحياة 30 شخصا
أبرز المواد
 مجزرة بغداد .. حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 24 قتيلاً بينهم أربعة من القوات الأمنية
أبرز المواد
 مادة في عبوات المياه البلاستيك تُسبب العقم
أبرز المواد
أنشطة وبرامج مكثفة بمركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل

أنشطة وبرامج مكثفة بمركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل

منطقة حائل
الإطاحة بتشكيل عصابي تخصص في سرقة “القواطع والكابلات النحاسية” في الرياض

الإطاحة بتشكيل عصابي تخصص في سرقة “القواطع والكابلات النحاسية” في الرياض

أبرز المواد
أحوال حائل تفعل الحقائب المتنقلة تحت شعار ( هويتي انتمائي )

أحوال حائل تفعل الحقائب المتنقلة تحت شعار ( هويتي انتمائي )

أبرز المواد
“الحصيني” يعلن عن حالتين ممطرتين.. ويكشف درجة حرارة بعض مناطق المملكة!

“الحصيني” يعلن عن حالتين ممطرتين.. ويكشف درجة حرارة بعض مناطق المملكة!

أبرز المواد

أنشطة وبرامج مكثفة بمركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل

http://almnatiq.net/?p=807513
المناطق_مشعل المري

تتواصل البرامج والانشطة في مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بمنطقة حائل خلال الفترة لأبناء المركز بمتابعة واهتمام مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل الاستاذ  فريح العياد وبمتابعة مدير المركز عارف الخالد ومن هذه الانشطة مشاركة الأبناء خالد عبدالله وعبدالعزيز محمد لمدة ثلاثة أيام في المعهد الصناعي الثانوي  ضمن البرنامج التطوعي لأصدقاء الامانه حيث كانت لهم انطباع جميل يعزز من قدراتهم ..
كما شارك أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد للأيتام بحائل  في رحلة سياحية للتعرف على معالم وطني إلى مدينة جبة  شمال حائل 100 كلم بدعوة من لجنة التنمية السياحية ضمن برنامج اكتشف جبه شاركهم عبدالرحمن الرويق بمرافقة مشرفي المركز حيث تم اطلاع الأبناء على العديد من المتاحف والآثار وتاتي الرحلة ضمن برامج دمج الأبناء بالمجتمع الخارجي والذي هو الهدف الاسمی من هذه الرحلات المعززة .
كما نظم المركز  رحلة ترفيهية لأبناء المركز  في أجواء أسرية اكثر من جميلة تعزز من معنوياتهم وقدراتهم. تمثل في موقع بري جميل تم خلاله تنوع الانشطة والفقرات المعززة للابناء  اشتملت على تعويد الأبناء على الاعتماد على الذات وإخراج الأبناء من الجو اليومي الروتيني ، إضافة لبث روح التعاون بين الأبناء وتعريف الأبناء على مكان البر وبث روح المرح عند الأبناء والمشرفين وتفريغ النشاط بكل أنواعه لدى الأبناء.
وأوضح المركز أن البرامج والأنشطة  تعزز من قدرات الأبناء الأيتام ورسم مفهوم جديد في حياتهم والقيام بالدور الاجتماعي السليم  مقدمين الشكر لدعم المدير العام ومساعده للتنمية علی دعم برامج الانشطة بالمركز .

روابط ذات صلة

أحوال حائل تفعل الحقائب المتنقلة تحت شعار ( هويتي انتمائي )

أحوال حائل تفعل الحقائب المتنقلة تحت شعار ( هويتي انتمائي )
السبت و الأحد .. موجة برد و فرصة لتشكل الصقيع شمال المملكة

السبت و الأحد .. موجة برد و فرصة لتشكل الصقيع شمال المملكة
أمير منطقة حائل يرعى حفل منتدى التطوع الأول

أمير منطقة حائل يرعى حفل منتدى التطوع الأول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*