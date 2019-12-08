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رسميا..مانشستر سيتي يدين “الحركات العنصرية” بمباراته الأخيرة

رسميا..مانشستر سيتي يدين “الحركات العنصرية” بمباراته الأخيرة
http://almnatiq.net/?p=807519
المناطق - وكالات

دان مانشستر سيتي “حركات عنصرية” قام بها أحد مشجعيه، بحسب ما أظهرت أشرطة متداولة على مواقع التواصل، ضد لاعبي الغريم مانشستر يونايتد خلال “ديربي” المدينة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

واستضاف سيتي غريمه التاريخي ضمن المرحلة السادسة عشرة أمس، في مباراة انتهت بفوز الضيوف 2-1، في نتيجة أبقت سيتي بطل الدوري في الموسمين الماضيين، ثالثا برصيد 32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول الفائز أمس على مضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة.

وتوقفت مباراة قطبي المدينة الشمالية لبعض الوقت في الشوط الثاني، عندما تقدم لاعب يونايتد البرازيلي فريد لتنفيذ ركلة ركنية، لكنه تعرض لمقذوفات من المدرجات حيث تواجد مشجعو سيتي، أصابه بعضها بشكل مباشر في ظهره.

وأظهرت أشرطة متداولة عبر مواقع التواصل، أحد المشجعين وهو يقوم بحركات القردة تجاه اللاعب الأسود البشرة، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأكد سيتي في بيان أنه “على اطلاع على شريط مصور يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشجع يقوم بحركات عنصرية خلال الشوط الثاني من المباراة ضد مانشستر يونايتد”.

وأوضح النادي الأزرق أنه على تواصل مع مسؤولي شرطة مانشستر “لمساعدتهم في تحديد هوية أي أفراد على علاقة بذلك، ومساعدتهم في التحقيقات”.

وفي حين أشار النادي الى أنه يتعاون أيضا مع الشرطة لتحديد المسؤولين عن المقذوفات من المدرجات، شدد على أنه “يعتمد سياسة عدم التسامح مع أي تمييز من أي نوع كان، وكل من تثبت إدانته بإساءة عنصرية من أي نوع، سيتم منعه من دخول النادي مدى الحياة”.

وتشكل مظاهر العنصرية المتزايدة في ملاعب كرة القدم الأوروبية مصدر قلق لمسؤولي اللعبة لاسيما الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا).

وشهدت ملاعب الكرة في القارة العجوز، لاسيما في إيطاليا، تزايدا في الأشهر الماضية، ما دفع السلطات الكروية المعنية الى فتح إجراءات تأديبية بحق اتحادات وطنية وأندية على خلفية تصرفات المشجعين.

ولقيت هذه التصرفات انتقادات واسعة في صفوف اللاعبين، مع دعوات من بعضهم إلى وقف المباراة في حال حصول مثل هذه التصرفات، كما انتقد العديد من اللاعبين ضعف الإجراءات العقابية في حالات مماثلة.

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