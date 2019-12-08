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غدا .. دول أوروبا تناقش آخر تطورات ليبيا والمسائل الإقليمية

غدا .. دول أوروبا تناقش آخر تطورات ليبيا والمسائل الإقليمية
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المناطق - وكالات

يبحث وزراء الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي غداً الإثنين في بروكسل عدد من المسائل الدولية والإقليمية.
ويرأس الاجتماع لأول مرة الممثل الأعلى الجديد للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل فونتيليس.
ويبدأ الاجتماع بمناقشة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي. ويناقش الوزراء الوضع في هونغ كونغ، والتطورات السياسية في جمهورية مولدوفا وبوليفيا وآخر التطورات في ليبيا .
ويجري الوزراء مناقشة سياسية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا بهدف التحضير للاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في عام 2020.

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