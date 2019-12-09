“جوجل مابس”.. خاصية “أمان” جديدة قد تمنع حوادث الاغتصاب

المناطق - الرياض

يعتزم تطبيق خرائط غوغل أو “غوغل مابس” إضافة خاصية جديدة، تمكن مستخدميه من الاعتماد على طرق “أكثر أمنا”.

وحسب تقارير صحفية، فإن التطبيق المستخدم على نطاق واسع عالميا، سيعمل على تحديد الطرق ذات الإضاءة الليلية، مما يمنح المستخدم سيرا أو قيادة أكثر أمنا خلال الأوقات المتأخرة من اليوم.

وبات “غوغل مابس” الأكثر استخداما في العديد من دول العالم، لإمكانياته الكبيرة في مساعدة السائقين والسائحين في الوصول إلى بغيتهم بسهولة، لا سيما في المناطق التي يزورونها للمرة الأولى.

ويتميز التطبيق بالعديد من الخصائص، كتوفره بالعديد من اللغات، ومساعداته المتنوعة في إيجاد أماكن المواقف والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود.

أما ميزة “الإضاءة” فسوف تساعد من ينتقل ليلا على اختيار الطرق التي تتوفر بها إنارة، لتفادي السير أو القيادة في أماكن مظلمة، مما يمنح المسافر مزيدا من السلامة.

وستتوفر هذه الميزة في الإصدار التجريبي “10.31.0” من “غوغل مابس”، حيث ستظهر الشوارع المنيرة بلون أصفر مضيء.

وحتى الآن لا تتوفر أي معلومات عن الدول والمناطق التي ستتوفر فيها الخدمة، لكن من المتوقع، وبحسب موقع “إكسدا ديفيلوبر” التقني، أن يجري تجريبها في الهند أولا قبل تفعليها في دول أخرى.

وكانت الهند قد شهدت مؤخرا حوادث اغتصاب مروعة هزت الرأي العام، لذلك يرى بعض الخبراء أن الخدمة الجديدة قد تمنح النساء هناك شعورا بالأمان خلال قيادتهن ليلا، ناهيك عن مساعدة السياح في ذلك البلد على اختيار أكثر الطرق أمانا خلال تنقلاتهم.

لكن حتى الآن لم تفصح “غوغل” عن كيفية جمع البيانات بشأن الشوارع المضاءة، أو آلية تحديث تلك المعلومات.