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2.14 تريليون ريال قيمة عمليات «سداد» في المملكة

2.14 تريليون ريال قيمة عمليات «سداد» في المملكة
http://almnatiq.net/?p=807536
المناطق - الرياض

بلغت عدد العمليات عبر نظام المدفوعات “سداد” منذ بدء العمل به حتى الآن نحو ملياري عملية، وبقيمة ماليه تجاوزت 2.14 تريليون ريال.
وقال زياد اليوسف، المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، إن عدد الجهات المستفيدة من نظام المدفوعات “سداد” من خلال الربط الإلكتروني، بلغ 200 جهة حكومية وخاصة.
وأوضح وفقا لـ”الاقتصادية” أن نظام “سداد” أسهم في تسهيل عمليات الدفع للفواتير عبر القنوات المتاحة في المصارف السعودية، لافتا إلى أن هناك نحو 17 مصرفا تمكن المستفيدون من استخدام نظام “سداد” عن طريقها، إلى جانب خمس قنوات دفع في الفروع والصرافات الآلية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف.
ووفقا للبيانات الرسمية لشركة المدفوعات السعودية- اطلعت “الاقتصادية” عليها- فإن عدد العمليات الناجحة في نظام “سداد” خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) من العام الجاري حتى الآن بلغ 218 مليون عملية بقيمة مالية تجاوزت 350 مليار ريال، في حين بلغ عدد العمليات الناجحة خلال 2018، نحو 236 مليون عملية وبقيمة بلغت 356 مليار ريال.
وحول نسب القنوات المستخدمة في عمليات الدفع عبر نظام “سداد” خلال 2019، أظهرت البيانات، أن 54 في المائة من عمليات “سداد” تمت عن طريق الخدمات البنكية عبر الإنترنت، و16 في المائة عبر الجوال، في حين بلغ نسبة استخدام نظام “سداد” عبر الصراف الآلي 20 في المائة.
بينما بلغت عمليات “سداد” عن طريق الخدمات البنكية عبر الإنترنت 52 المائة خلال 2018، و13 في المائة عبر الجوال، في حين بلغ استخدام نظام “سداد” عبر الصراف الآلي 25 في المائة.
ونظام سداد للمدفوعات، أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تم إطلاقه 2004، كنظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونيا في السعودية.
ويقوم “سداد” بتسهيل وتسريع مختلف المدفوعات للأفراد والمصارف والشركات والقطاع الحكومي، ويستمر في تطوير خدمات جديدة تشمل المدفوعات كافة، بهدف تقديم حل واحد لجميع المدفوعات.

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