الدول العربية تؤكد الالتزام المشترك مع الأمم المتحدة لمنع العنف الاجتماعي

المناطق - الرياض

أكدت جامعة الدول العربية الالتزام المشترك والشراكة القوية مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الناجيات من العنف في المنطقة العربية في اجتماع موسع لهذه الغاية.

وأفاد بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة اليوم بأن الفاعليات العالمية من أجل إنهاء العنف ضد المرأة والفتيات مازالت قائمة، وعلى وجه الخصوص حملة “الستة عشر يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، والتي تتخذ من “لون العالم برتقالياً” شعاراً لها.

ونوّه البيان باعتماد القادة العرب إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة التنفيذية الاستراتيجية “أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030” خلال اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية.