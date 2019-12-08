مدير صحة الرياض يدشن مبادرتين في لجنة “تنمية نزوى”

وادي الدواسر - فالح الدوسري

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري ضمن معرض اليوم العالمي للسكري 2019 بمستشفى وادي الدواسر العام ، مبادرة “نحفزك ونضبط سكرك” ومبادرة” تحركي وكسبي” والتي اطلقتها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بنزوى بالشراكة مع مركز صحي نزوى في اليوم العالمي للتطوع .

جاء ذلك خلال زيارة ” التويجري” لمحافظة وادي الدواسر الأسبوع الماضي ، حيث إطلع على ما تقدمه اللجنة من مبادرات تطوعية متنوعة في مختلف المجالات وفي الجانب الصحي بشكل خاص ، متقدماً بالشكر لرئيس اللجنة زيد بن عبيد آل مدق ، على مبادرته اللجنة ومشاركتها في الايام العالمية والتثقيف الصحي لأبناء الحي.

ومن جانبه قام رئيس لجنة تنمية نزوى ، زيد آل مدق، بتقديم درع تذكاري لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بمناسبة زيارته للمحافظة.