إدارة “تعليم الجوف” تطلق برنامج “واثق” لتأهيل قيادات الصف الثاني

المناطق - الجوف

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي برنامج “واثق” في دورته الثالثة لتأهيل قيادات الصف الثاني، وإعداد كفاءات قادرة على القيام بالأدوار القيادية ودفع التنظيم الإداري إلى أعلى درجة من التميز.

وأوضح الغامدي أن البرنامج ينسجم مع متطلبات رؤية المملكة 2030 في ظل تطوير الأداء والاستجابة لمتطلبات العمل، والذي ينسجم مع تطلعات الإدارة في تأهيل منسوبيها وتهيئتهم للمواقع القيادية مستقبلاً بإذن الله.

وقال: “يعد برنامج “واثق” من البرامج النوعية بالإدارة حيث يجمع بين التنظير والتطبيق، بما يقدمه من مواد علمية نوعية مثل البحث الاجرائي وملازمة القائد، وقراءة كتاب ويمتد إلى فصلين دراسيين، ويضم نخبة من المدربين والقيادات سواء داخل الإدارة أو خارجها”.

وتطلع الغامدي أن يحقق هذا البرنامج الأهداف المرجوة في إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني، لتتاح لهم فرص إدارية لإدارة كثير من الإدارات داخل الإدارة، مؤكداً إن القيادة خدمة وليست سلطة، وتكليف وليست تشريف، “وهذا ما نأمله من القادة والقائدات في عملهم الإداري”.

من جانبه، أوضح أمين أمانة إدارات التعليم بمنطقة الجوف الأستاذ منور بن حويطي السرحاني أن البرنامج يستهدف قيادات الصف الثاني من التربويين والإداريين، ويستمر البرنامج لمدة فصلين دراسيين، ويشتمل على العديد من البرامج التدريبية وورش العمل ولقاءات مع قيادات، إضافة إلى تولي المتدربين قيادات الإدارة المرشحين منها لمدة أسبوع تحت إشراف مدير الإدارة.

وذكرت رئيسة قسم شؤون القيادات بأمانة التعليم الأستاذة أماني بنت تركي المفرج أن برنامج “واثق” مهم جداً لمبررات عدة، أهمها: أن القيادة ليست مجرد وظيفة بل علم يدرس وتكتسب مهاراته من خلال التدريب والممارسة، كما أنه يقلل من العزوف عن الترشيح للمواقع الإدارية بل يجذبهم للترشيح بعد التهيئة المتكاملة .