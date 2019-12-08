احدث الأخبار

محافظ الطائف يتقدم جموع المصلين على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي
منطقة مكة المكرمة
 إدارة “تعليم الجوف” تطلق برنامج “واثق” لتأهيل قيادات الصف الثاني
منطقة الجوف
 مسؤولون يستعرضون الفرص الاستثمارية في منتدى القطيف للاستثمار 2019
المنطقة الشرقية
 غرفة الشرقية: ضخ نحو نصف تريليون ريال في إكتتاب أرامكو حدث تاريخي وثقة استثنائية
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يرعى (هاكثون مليون متطوع) الثلاثاء المقبل
المنطقة الشرقية
 مدير صحة الرياض يدشن مبادرتين في لجنة “تنمية نزوى”
منطقة الرياض
 الدول العربية تؤكد الالتزام المشترك مع الأمم المتحدة لمنع العنف الاجتماعي
أبرز المواد
 المملكة ضمن أبرز 10 دول في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 غدا .. دول أوروبا تناقش آخر تطورات ليبيا والمسائل الإقليمية
أبرز المواد
 “اختبار مهم” لبيونغ يانغ في موقع إطلاق صواريخ وتكهنات حول “خطورة التجربة”
أبرز المواد
 العراق.. إضراب مدارس وتنظيم مسيرات طلابية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبرز المواد
محافظ الطائف يتقدم جموع المصلين على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي

محافظ الطائف يتقدم جموع المصلين على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي

منطقة مكة المكرمة
إدارة “تعليم الجوف” تطلق برنامج “واثق” لتأهيل قيادات الصف الثاني

إدارة “تعليم الجوف” تطلق برنامج “واثق” لتأهيل قيادات الصف الثاني

منطقة الجوف
مسؤولون يستعرضون الفرص الاستثمارية في منتدى القطيف للاستثمار 2019

مسؤولون يستعرضون الفرص الاستثمارية في منتدى القطيف للاستثمار 2019

المنطقة الشرقية
غرفة الشرقية: ضخ نحو نصف تريليون ريال في إكتتاب أرامكو حدث تاريخي وثقة استثنائية

غرفة الشرقية: ضخ نحو نصف تريليون ريال في إكتتاب أرامكو حدث تاريخي وثقة استثنائية

المنطقة الشرقية

إدارة “تعليم الجوف” تطلق برنامج “واثق” لتأهيل قيادات الصف الثاني

إدارة “تعليم الجوف” تطلق برنامج “واثق” لتأهيل قيادات الصف الثاني
http://almnatiq.net/?p=807573
المناطق - الجوف

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي برنامج “واثق” في دورته الثالثة لتأهيل قيادات الصف الثاني، وإعداد كفاءات قادرة على القيام بالأدوار القيادية ودفع التنظيم الإداري إلى أعلى درجة من التميز.
وأوضح الغامدي أن البرنامج ينسجم مع متطلبات رؤية المملكة 2030 في ظل تطوير الأداء والاستجابة لمتطلبات العمل، والذي ينسجم مع تطلعات الإدارة في تأهيل منسوبيها وتهيئتهم للمواقع القيادية مستقبلاً بإذن الله.
وقال: “يعد برنامج “واثق” من البرامج النوعية بالإدارة حيث يجمع بين التنظير والتطبيق، بما يقدمه من مواد علمية نوعية مثل البحث الاجرائي وملازمة القائد، وقراءة كتاب ويمتد إلى فصلين دراسيين، ويضم نخبة من المدربين والقيادات سواء داخل الإدارة أو خارجها”.
وتطلع الغامدي أن يحقق هذا البرنامج الأهداف المرجوة في إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني، لتتاح لهم فرص إدارية لإدارة كثير من الإدارات داخل الإدارة، مؤكداً إن القيادة خدمة وليست سلطة، وتكليف وليست تشريف، “وهذا ما نأمله من القادة والقائدات في عملهم الإداري”.

من جانبه، أوضح أمين أمانة إدارات التعليم بمنطقة الجوف الأستاذ منور بن حويطي السرحاني أن البرنامج يستهدف قيادات الصف الثاني من التربويين والإداريين، ويستمر البرنامج لمدة فصلين دراسيين، ويشتمل على العديد من البرامج التدريبية وورش العمل ولقاءات مع قيادات، إضافة إلى تولي المتدربين قيادات الإدارة المرشحين منها لمدة أسبوع تحت إشراف مدير الإدارة.
وذكرت رئيسة قسم شؤون القيادات بأمانة التعليم الأستاذة أماني بنت تركي المفرج أن برنامج “واثق” مهم جداً لمبررات عدة، أهمها: أن القيادة ليست مجرد وظيفة بل علم يدرس وتكتسب مهاراته من خلال التدريب والممارسة، كما أنه يقلل من العزوف عن الترشيح للمواقع الإدارية بل يجذبهم للترشيح بعد التهيئة المتكاملة .

روابط ذات صلة

الخندق يختتم برنامج “بيعة و ولاء”

الخندق يختتم برنامج “بيعة و ولاء”
سياحة الجوف تعرف بآثار الجوف بهايكنج مويسن

سياحة الجوف تعرف بآثار الجوف بهايكنج مويسن
جامعة الجوف تعتمد هيكلتها الجديدة متضمنةً تغيير مسميات ونقل ارتباطات تنظيمية لعدد من عماداتها ووحداتها الإدارية

جامعة الجوف تعتمد هيكلتها الجديدة متضمنةً تغيير مسميات ونقل ارتباطات تنظيمية لعدد من عماداتها ووحداتها الإدارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*