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محافظ الطائف يتقدم جموع المصلين على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي

محافظ الطائف يتقدم جموع المصلين على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي

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محافظ الطائف يتقدم جموع المصلين على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي

محافظ الطائف يتقدم جموع المصلين على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي
http://almnatiq.net/?p=807575
المناطق - مكة المكرمة

أدى معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني, وعدد من منسوبي القوات المسلحة ومدير شرطة المحافظة وعدد من مدراء الجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي بجامع العباس, الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.
ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع – حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز
لذوي شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم, عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه, سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.

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