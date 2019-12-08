الهلال الأحمر بتبوك ينقذ عائلة من الاختناق ويدعو لاتباع التعليمات عند استخدام وسائل التدفئة

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أنقذت فرق الهلال الأحمر بمنطقة تبوك عائلة تعرضت للاختناق نتيجة استنشاقهم لأول أكسيد الكربون الناتج عن إشعال الفحم داخل المنزل .

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة تبوك نبيل العنزي أن غرف العمليات تلقت الليلة الماضية بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتعرض أسرته للاختناق وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ وعند وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث تبين وجود ( 9 ) إصابات بالموقع من عائلة واحدة نقلهم لمستشفى الملك خالد المدني الذي بدوره قدم الإسعافات اللازمة لهم،

وبين أن جميع حالات أفراد الأسرة – ولله الحمد – مستقرة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى إتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص فيما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل تجنباً لأي طارئ لأقدر الله .