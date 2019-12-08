فعالية صحية وتوعوية بجامعة القصيم بمناسبة «اليوم العالمي للسكري» و«اليوم العالمي للتطوع»

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أقامت جامعة القصيم، ممثلة في النادي الطلابي بكلية العلوم الطبية التطبيقية، فعالية صحية وتوعوية وتثقيفية، بمقر العثيم مول بمحافظة عنيزة، وذلك يوم أمس الأول الجمعة الموافق ٦ ديسمبر ٢٠١٩م، بمناسبة «اليوم العالمي للسكري» و«اليوم العالمي للتطوع»، حيث تضمنت الفعالية تقديم خدماتها التوعوية والعديد من الفحوصات الصحية لـ ٣٢١ مستفيداً من كافة شرائح المجتمع.