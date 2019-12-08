فعالية صحية وتوعوية بجامعة القصيم بمناسبة «اليوم العالمي للسكري» و«اليوم العالمي للتطوع»

أقامت جامعة القصيم، ممثلة في النادي الطلابي بكلية العلوم الطبية التطبيقية، فعالية صحية وتوعوية وتثقيفية، بمقر العثيم مول بمحافظة عنيزة، وذلك يوم أمس الأول الجمعة الموافق ٦ ديسمبر ٢٠١٩م، بمناسبة «اليوم العالمي للسكري» و«اليوم العالمي للتطوع»، حيث تضمنت الفعالية تقديم خدماتها التوعوية والعديد من الفحوصات الصحية لـ ٣٢١ مستفيداً من كافة شرائح المجتمع.
كما تخلل المعرض الذي افتتحه عميد الكلية الدكتور محمد السهلي، بحضور وكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور فارس الرميحي، ورئيس قسم المختبرات الطبية الدكتور أحمد المطرودي، ومشرف النادي الطلابي الدكتور ماجد معافا، وإدارة المول، تقديم خدمات صحية وتوعوية، منها: فحص السكر العشوائي، وفحص حدة البصر والرؤية المزدوجة عند الأطفال، وتوعية المستفيدين بحالاتهم، بالإضافة إلى ركن حول أهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع، كما اشتمل المعرض على ركن ترفيهي للأطفال، إضافة إلى توزيع هدايا تذكارية وتوعوية على الزوار.
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