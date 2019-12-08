18 قناة لاستهداف الشباب العربي بتمويل من إسرائيل وإيران

المناطق - الرياض

كشفت صحيفة “الأخبار المسائي” المصرية قيام إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق وتمويل أكثر من 18 قناة وإذاعة دينية خلال العام الجاري، تبث إرسالها على مدار النايل سات، بهدف تقسيم الوطن العربي وخلق نزاعات طائفية.

ولفتت الصحيفة النظر إلى أن تل أبيب وطهران رصدتا 380 مليون دولار خلال أعوام (2017 و2018 و2019) لإنتاج برامج تزعزع الاستقرار الديني والنفسي لدى الشباب العربي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم إن الاحتلال الإسرائيلي وإيران حرصتا على اللعب على أوتار العقيدة، بوصفها أخطر أدوات الحرب الإعلامية الموجهة للدول العربية، واستهداف الشريحة العمرية (15 – 35 عامًا)، حيث تمثل هذه الشريحة قوة أي دولة.