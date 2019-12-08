الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير ومنسوبي وطلاب تعليم جازان

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبة بالإمارة اليوم، مدير عام تعليم جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي ، وعددا من منسوبي تعليم المنطقة من معلمين وطلاب.

ورحب سمو نائب أمير جازان في مستهل اللقاء بمدير تعليم جازان والحضور, مشيداً بما قامت به الإدارة وما حققته من نتاتج ومشاركات فاعلة في شتى المجالات والمسابقات التعليمية التي تسهم بناء الإنسان السعودي والعمل على تمكين الشباب وشابات الوطن من خلال رفع مستوى التعليم والأهتمام به ، مؤكداً أهمية الدور المناط بالتعليم لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان ، والأهتمام بتربية النشء وتعزيز انتمائهم وولائهم ونموهم المعرفي ، ويكفل المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء التي يشهدها الوطن، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من رعاية واهتمام ، مشيداً بالجهود التي يبذلها التعليم بالمنطقة في هذه المناسبة ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن ورفعته في شتى المجالات.

عقب ذلك استمع سموه الى شرح عن ابرز النشاطات والبرامج الطلابية التي قدمها تعليم جازان ومنها برامج الروبوت والذكاء الاصطناعي وابرزها برنامج التحدي التقني بمشاركة 60 طالبا يمثلون سبع من ادارات التعليم بمناطق المملكة، وينفذ هذا البرنامج لأول مرة على مستوى الوطن.

حيث يتأهل الفريق الفائز لتمثيل المملكة بالولايات المتحدة الامريكية.

كما قدم عددا من طلاب وطالبات تعليم جازان امام سموه ، نماذج لابداعاتهم ومواهبهم في مجال الاختراعات والشعر والبرامج الطلابية .

من جانبهِ أعرب مدير ومنسوبو تعليم جازان عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على حفاوة الأستقبال وتوجيهات سموه التي كان لها بالغ الأثر في رفع المعنويات لتحقيق المزيد من العطاء وخدمة هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً ، وتأكيد الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن ، مثمنين ما يلقاه التعليم بالمنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز ومنسوبوه من دعم وتشجيع، في كل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية.