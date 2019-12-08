الأمير محمد بن ناصر يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس أحمد بن محمد فقيه والوفد المرافق له .

ورحب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بالمهندس فقيه بزيارته لمنطقة جازان مبرزاً سموه ما تزخر به المنطقة من مقومات اقتصادية وزراعية وتاريخية ،فيما استمع سموه لعرض من وكيل وزارة الثروة المعدنية حول الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين من خدمات وتسهيلات تصب في مصلحة المنطقة وأبنائها.

ووجه سمو أمير منطقة جازان بأهمية تسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية من قبل الوزارة وطرح الفرص التعدينية للمستثمرين في المنطقة, وكل ما يسهم دفع عجلة التنمية والاستثمارات التعدينية بالمنطقة التي ستعود نتائجها بشكل إيجابي وتنموي على المنطقة وأبنائها لما تملكه المنطقة من موارد وخامات معدنية .

من جهته أعرب وكيل وزارة الثروة المعدنية عن سعادته بزيارة المنطقة ولقاء سمو أمير منطقة جازان وما استمع إليه من توجيهات من سموه , مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كل ما يخدم المواطن ويسهم في تنمية الوطن , راجيًا العون من الله تعالى للجميع.

حضر اللقاء وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.