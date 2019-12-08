احدث الأخبار

الأمير محمد بن ناصر يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية
منطقة جازان
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير ومنسوبي وطلاب تعليم جازان
منطقة جازان
 18 قناة لاستهداف الشباب العربي بتمويل من إسرائيل وإيران
أبرز المواد
 فعالية صحية وتوعوية بجامعة القصيم بمناسبة «اليوم العالمي للسكري» و«اليوم العالمي للتطوع»
منطقة القصيم
 الإحصاء: 88.60% من إجمالي الأفراد ( 15 سنه فأكثر في المملكة ) يستخدمون الانترنت و96.97% يستخدمون الهاتف المتنقل
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون لجائزة القصيم للتميز والإبداع
منطقة القصيم
 أمير منطقة جازان يبحث سبل تنفيذ مبادرة أرامكو لزراعة البن بمحافظة فيفا
منطقة جازان
 أمير القصيم يستقبل مديرا الدفاع المدني السابق والجديد
منطقة القصيم
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8098.74 نقطة
أبرز المواد
 صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على قرارات المجلس الصحي ومنها ضوابط ممارسة الطب النووي والعلاج الإشعاعي
أبرز المواد
 تبوك الورد تكتسي بمليون وردة وأكثر من 21 ألف شجرة
منطقة تبوك
 وزارة الشئون البلدية : تحديث اشتراطات 12 نشاطاً .. شملت المدارس والمطاعم والمستشفيات والترفيهية
أبرز المواد
الأمير محمد بن ناصر يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الأمير محمد بن ناصر يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية

منطقة جازان
الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير ومنسوبي وطلاب تعليم جازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير ومنسوبي وطلاب تعليم جازان

منطقة جازان
18 قناة لاستهداف الشباب العربي بتمويل من إسرائيل وإيران

18 قناة لاستهداف الشباب العربي بتمويل من إسرائيل وإيران

أبرز المواد
فعالية صحية وتوعوية بجامعة القصيم بمناسبة «اليوم العالمي للسكري» و«اليوم العالمي للتطوع»

فعالية صحية وتوعوية بجامعة القصيم بمناسبة «اليوم العالمي للسكري» و«اليوم العالمي للتطوع»

منطقة القصيم

الأمير محمد بن ناصر يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الأمير محمد بن ناصر يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية
http://almnatiq.net/?p=807651
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس أحمد بن محمد فقيه والوفد المرافق له .
ورحب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بالمهندس فقيه بزيارته لمنطقة جازان مبرزاً سموه ما تزخر به المنطقة من مقومات اقتصادية وزراعية وتاريخية ،فيما استمع سموه لعرض من وكيل وزارة الثروة المعدنية حول الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين من خدمات وتسهيلات تصب في مصلحة المنطقة وأبنائها.
ووجه سمو أمير منطقة جازان بأهمية تسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية من قبل الوزارة وطرح الفرص التعدينية للمستثمرين في المنطقة, وكل ما يسهم دفع عجلة التنمية والاستثمارات التعدينية بالمنطقة التي ستعود نتائجها بشكل إيجابي وتنموي على المنطقة وأبنائها لما تملكه المنطقة من موارد وخامات معدنية .
من جهته أعرب وكيل وزارة الثروة المعدنية عن سعادته بزيارة المنطقة ولقاء سمو أمير منطقة جازان وما استمع إليه من توجيهات من سموه , مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كل ما يخدم المواطن ويسهم في تنمية الوطن , راجيًا العون من الله تعالى للجميع.
حضر اللقاء وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

 

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير ومنسوبي وطلاب تعليم جازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير ومنسوبي وطلاب تعليم جازان
أمير منطقة جازان يبحث سبل تنفيذ مبادرة أرامكو لزراعة البن بمحافظة فيفا

أمير منطقة جازان يبحث سبل تنفيذ مبادرة أرامكو لزراعة البن بمحافظة فيفا
محافظ بيش يدشن مهرجان بيش للتسوق والترفية ١٤٤١

محافظ بيش يدشن مهرجان بيش للتسوق والترفية ١٤٤١

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*