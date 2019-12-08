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أمير منطقة جازان يستقبل مدير قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة ‎المعين

أمير منطقة جازان يستقبل مدير قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة ‎المعين

منطقة جازان
الأمير محمد بن ناصر يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الأمير محمد بن ناصر يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير ومنسوبي وطلاب تعليم جازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير ومنسوبي وطلاب تعليم جازان

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أمير منطقة جازان يستقبل مدير قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة ‎المعين

أمير منطقة جازان يستقبل مدير قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة ‎المعين
http://almnatiq.net/?p=807657
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، العقيد عبدالله بن أحمد العقيبي ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه قائداً للقوة الخاصة لأمن الطرق في المنطقة .
ورحب سمو أمير المنطقة بالعقيد العقبي متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد في ظل ما يلقاه جهاز الأمن ورجاله من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وبمتابعة دائمة من سمو وزير الداخلية ومدير الأمن العام، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ لجميع القطاعات الأمنية, وكل ما يضمن أمن وسلامة الوطن والمواطن والمقيم ، مثمنًا الجهود الأمنية التي يقدمها رجال أمن الطرق بالمنطقة ومحافظاتها، موجهاً سموه بمضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
من جانبه أعرب مدير القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة, وما استمع إليه من توجيهات, وما تجده قوة أمن الطرق بالمنطقة ومن متابعة دائمة من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه راجياً من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.
حضر الاستقبال وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية عبدالله بن محمد الخليوي ومدير عام شرطة منطقة جازان عبدالله بن مسفر الزهيري.

 

 

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