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نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية

نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية

منطقة جازان
أمير منطقة جازان يستقبل مدير قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة ‎المعين

أمير منطقة جازان يستقبل مدير قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة ‎المعين

منطقة جازان
الأمير محمد بن ناصر يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الأمير محمد بن ناصر يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية

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منطقة جازان

نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية

نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية
http://almnatiq.net/?p=807660
جازان - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس أحمد بن محمد فقيه والوفد المرافق له .
ورحب سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بالمهندس فقيه بزيارته لمنطقة جازان مبرزاً سموه ما تزخر به المنطقة من مقومات اقتصادية وزراعية وتاريخية ، فيما استمع سموه لعرض من وكيل وزارة الثروة المعدنية حول الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين من خدمات وتسهيلات تصب في مصلحة المنطقة وأبنائها.
ووجه سمو نائب أمير منطقة جازان بتسهيل كافة إجراءات المشاريع الاستثمارية من قبل الوزارة وطرح الفرص التعدينية للمستثمرين في المنطقة, وكل ما يساهم في دفع عجلة التنمية والاستثمارات التعدينية بالمنطقة التي ستعود نتائجها بشكل إيجابي وتنموي على المنطقة وأبنائها لما تملكه المنطقة من موارد وخامات معدنية .
من جانبه عبر وكيل وزارة الصناعة الثروة المعدنية عن سعادته بزيارة المنطقة ولقاء سمو نائب أمير منطقة جازان وما استمع إليه من توجيهات من سموه , مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كل ما يخدم المواطن ويسهم في تنمية الوطن , راجيًا العون من الله تعالى للجميع.

حضر اللقاء وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

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