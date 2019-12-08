احدث الأخبار

الأمير خالد الفيصل يكرم الفائزين بجائزة “خطنا من تراثنا”
منطقة مكة المكرمة
 توافق سني على الحريري لحكومة لبنان .. والخطيب ينسحب
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 كارثة تضرب العاصمة الهندية و تتسبب في مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يستقبل مدير قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة ‎المعين
منطقة جازان
 الأمير محمد بن ناصر يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية
منطقة جازان
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير ومنسوبي وطلاب تعليم جازان
منطقة جازان
 18 قناة لاستهداف الشباب العربي بتمويل من إسرائيل وإيران
أبرز المواد
 فعالية صحية وتوعوية بجامعة القصيم بمناسبة «اليوم العالمي للسكري» و«اليوم العالمي للتطوع»
منطقة القصيم
 الإحصاء: 88.60% من إجمالي الأفراد ( 15 سنه فأكثر في المملكة ) يستخدمون الانترنت و96.97% يستخدمون الهاتف المتنقل
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون لجائزة القصيم للتميز والإبداع
منطقة القصيم
الأمير خالد الفيصل يكرم الفائزين بجائزة “خطنا من تراثنا”

الأمير خالد الفيصل يكرم الفائزين بجائزة “خطنا من تراثنا”

منطقة مكة المكرمة
توافق سني على الحريري لحكومة لبنان .. والخطيب ينسحب

توافق سني على الحريري لحكومة لبنان .. والخطيب ينسحب

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة

الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة

منطقة مكة المكرمة
كارثة تضرب العاصمة الهندية و تتسبب في مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً

كارثة تضرب العاصمة الهندية و تتسبب في مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً

أبرز المواد

الأمير خالد الفيصل يكرم الفائزين بجائزة “خطنا من تراثنا”

الأمير خالد الفيصل يكرم الفائزين بجائزة “خطنا من تراثنا”
http://almnatiq.net/?p=807672
المناطق - جدة

توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بجائزة “خطًنا من تُراثنا” التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بجدة بالشراكة مع شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية, بمشاركة أكثر من 700 متسابق تم قبول أعمال 60 خطاطاً تنافسوا على جوائز المسابقة في أفرع الخطوط الجائزة (الديواني والنسخ والثُلث والتشكيلي، توحدت موضوعاتها حول كلمات خالدة عن خادم الحرمين الشريفين.
وخلال الحفل الذي أعلن سموه عن مضاعفة قيمة الجائزة “خطنا من تراثنا” لتصبح نصف مليون ريال، زار المعرض المصاحب الذي يحوي الأعمال الفائزة للخط العربي , مسلماً الجوائز للفائزين التسعة الأوائل وهم 🙁 عبد الرحمن المالكي وإبراهيم آل زايد وعبيد النفيعي، في فرع خط الثُلث، وخالد الدحمي ورائد الشمري وحيدر العلوي في فرع خط النسخ، وجمال العنزي وبشائر عبد اللطيف وليلى النجار في فرع الخط الديواني).
من جانبه أعرب مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح , عن شكره للأمير خالد الفيصل , ودعمه للحراك الثقافي والفني بالمنطقة , ما يعزز ويرسخ القيم الوطنية.

 

روابط ذات صلة

الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة

الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة
محافظ الطائف يتقدم جموع المصلين على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي

محافظ الطائف يتقدم جموع المصلين على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي
مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يوزع 3000 ذبيحة في النيجر

مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يوزع 3000 ذبيحة في النيجر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*