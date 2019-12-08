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جمعية الثقافة والفنون تختتم دورة “الاداء المسرحي” بالمعهد العلمي بضمد

جمعية الثقافة والفنون تختتم دورة “الاداء المسرحي” بالمعهد العلمي بضمد
http://almnatiq.net/?p=807694
جازان - فضة عطيف

اختتمت قبل ايام دورة ” الأداء المسرحي ” التي نفذتها جمعية الثقافة والفنون بجازان، وذلك بمقر المعهد العلمي بضمد ضمن الشراكة بين الجمعية ووكالة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية.
وأوضح مدير الجمعية بجازان علي بن أحمد زعلة، أن الدورة جاءت في إطار تفعيل الشراكة وإدخال الفنون وبخاصة المسرح ضمن أنشطة المعاهد العلمية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وبمتابعة مباشرة من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري ووكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبد الله بن ثاني، معربًا عن تقديره لمدير معهد ضمد العلمي الدكتور إبراهيم زكري لتعاون المعهد واستضافته فعاليات الدورة.
وبين زعلة أن 30 متدربًا من طلاب ومشرفي النشاط بمعاهد منطقة جازان شاركوا في الدورة التي استمرت لمدة يومين، وقدمها المدرب عزيز بحيص، وشملت عدة محاور تدريبية عن مفهوم المسرح والنص المسرحي وتقنيات الأداء المسرحي ومهارات التمثيل وكتابة النص والآداءات الجسدية .

 

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