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محافظ الطائف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد المجرشي

محافظ الطائف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد المجرشي
http://almnatiq.net/?p=807700
الطائف - عادل الزهراني

نقل معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ، وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز،لذوي شهيد الواجب إبراهيم مجرشي ، الذي استشهد بالحد الجنوبي.
وسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه،سائلين المولى عز وجل أن يحفظ قيادة هذه البلاد وأن يديم الأمن والأمان والرخاء واستقراره.

 

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