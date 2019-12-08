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الجبير يستقبل رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية

الجبير يستقبل رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=807724
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.

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