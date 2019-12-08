وزير الخارجية يستقبل رئيس الحزب الحاكم لجمهورية موريشوس

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي رئيس الحزب الحاكم في جمهورية موريشوس شوكت سودهن.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة للشؤون الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.