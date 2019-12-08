نزع ملكية 39 عقارًا لفتح شارع رئيسي في القطيف

المناطق -فتحيه عبدالله

بدأت بلدية محافظة القطيف إجراءات نزع ملكية 39 عقارًا واقعا في شمال الناصرة بمحافظة القطيف بالمخطط المعتمد رقم ( ش ق 1571) لصالح فتح مسار شارع عرض (40م) والممتد من دوار كورنيش الناصرة حتى الطريق السريع “الجبيل – الدمام”، وذلك بعد موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على بدء الإجراءات.

وأعرب رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، عن شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية لموافقته على بدء إجراءات نزع ملكية 39 عقارًا شمال الناصرة بمحافظة القطيف.

وقال أن تزايد النمو السكاني أحد العوامل الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة.

ودعا الحسيني المواطنين أصحاب العقارات التي تقع على هذه الشارع إحضار الوثائق المطلوبة يوم الاربعاء مصطحبين معهم: (صورة الصك مع الأصل للمطابقة، صورة البطاقة مع الأصل، صورة الوكالة “إن وجدت” مع الأصل، صورة رخصة البناء إن وجدت، صورة الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان الوطني، صورة من صك حصر الورثة “إن وجد” مع الأصل) وكل ما يتعلق بالوثائق للعقار الأصل وصور منها وذلك لاستكمال إجراءات نزع الملكية.