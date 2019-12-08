احدث الأخبار

نزع ملكية 39 عقارًا لفتح شارع رئيسي في القطيف
المنطقة الشرقية
 البحرين تتوج بكأس الخليج للمرة الأولى في تاريخها
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل رئيس الحزب الحاكم لجمهورية موريشوس
أبرز المواد
 معرض “الذكاء الاصطناعي” بأم القرى يحكي جهود السعودية في دعم مراحل تطور اللغة العربية
منطقة مكة المكرمة
 وزير الخارجية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة
أبرز المواد
 الجبير يستقبل رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية
أبرز المواد
 4 معايير تحدد أجمل الصقور في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني لبحث ترتيبات موسم حج 1441هـ
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يُنعش الحِراك الاقتصادي بملهم
أبرز المواد
 وزير التعليم : أولوياتنا التركيز على الدبلومات التطبيقية وترشيد القبول في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل
أبرز المواد
 “شهاب” الأسرع في ملواح اليوم الثامن بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 محافظ الطائف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد المجرشي
منطقة مكة المكرمة
نزع ملكية 39 عقارًا لفتح شارع رئيسي في القطيف

نزع ملكية 39 عقارًا لفتح شارع رئيسي في القطيف

المنطقة الشرقية
البحرين تتوج بكأس الخليج للمرة الأولى في تاريخها

البحرين تتوج بكأس الخليج للمرة الأولى في تاريخها

أبرز المواد
وزير الخارجية يستقبل رئيس الحزب الحاكم لجمهورية موريشوس

وزير الخارجية يستقبل رئيس الحزب الحاكم لجمهورية موريشوس

أبرز المواد
معرض “الذكاء الاصطناعي” بأم القرى يحكي جهود السعودية في دعم مراحل تطور اللغة العربية

معرض “الذكاء الاصطناعي” بأم القرى يحكي جهود السعودية في دعم مراحل تطور اللغة العربية

منطقة مكة المكرمة

نزع ملكية 39 عقارًا لفتح شارع رئيسي في القطيف

نزع ملكية 39 عقارًا لفتح شارع رئيسي في القطيف
http://almnatiq.net/?p=807747
المناطق -فتحيه عبدالله

بدأت بلدية محافظة القطيف إجراءات نزع ملكية 39 عقارًا واقعا في شمال الناصرة بمحافظة القطيف بالمخطط المعتمد رقم ( ش ق 1571) لصالح فتح مسار شارع عرض (40م) والممتد من دوار كورنيش الناصرة حتى الطريق السريع “الجبيل – الدمام”، وذلك بعد موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على بدء الإجراءات.

وأعرب رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، عن شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية لموافقته على بدء إجراءات نزع ملكية 39 عقارًا شمال الناصرة بمحافظة القطيف.

وقال أن تزايد النمو السكاني أحد العوامل الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة.

ودعا الحسيني المواطنين أصحاب العقارات التي تقع على هذه الشارع إحضار الوثائق المطلوبة يوم الاربعاء مصطحبين معهم: (صورة الصك مع الأصل للمطابقة، صورة البطاقة مع الأصل، صورة الوكالة “إن وجدت” مع الأصل، صورة رخصة البناء إن وجدت، صورة الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان الوطني، صورة من صك حصر الورثة “إن وجد” مع الأصل) وكل ما يتعلق بالوثائق للعقار الأصل وصور منها وذلك لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

روابط ذات صلة

مسؤولون يستعرضون الفرص الاستثمارية في منتدى القطيف للاستثمار 2019

مسؤولون يستعرضون الفرص الاستثمارية في منتدى القطيف للاستثمار 2019
غرفة الشرقية: ضخ نحو نصف تريليون ريال في إكتتاب أرامكو حدث تاريخي وثقة استثنائية

غرفة الشرقية: ضخ نحو نصف تريليون ريال في إكتتاب أرامكو حدث تاريخي وثقة استثنائية
أمير الشرقية يرعى (هاكثون مليون متطوع) الثلاثاء المقبل

أمير الشرقية يرعى (هاكثون مليون متطوع) الثلاثاء المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*