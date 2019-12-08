نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس الغرف السعودية

المناطق - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، يرافقه النائب الأول السابق للاتحاد الأستاذ عبدالرحمن العطيشان، ورئيس غرفة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم الخالدي.

ونوه سموه بدور بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من دعم واهتمام لتطوير القطاع الخاص، مؤكداً سموه أن القطاع الخاص شريك في التنمية.

من جهته عبر رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي الدكتور سامي العبيدي عن خالص الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته الكريمة، وحرصه على تفعيل دور القطاع الخاص في الخطط التنموية التي تشهدها المملكة.