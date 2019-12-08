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وزارة الثقافة تطلق معرض “من الداخل” في المنطقة الصناعية بالدرعية

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وزارة الثقافة تطلق معرض “من الداخل” في المنطقة الصناعية بالدرعية

وزارة الثقافة تطلق معرض “من الداخل” في المنطقة الصناعية بالدرعية
http://almnatiq.net/?p=807753
المناطق - واس

افتتح معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز مساء اليوم المعرض الفني “من الداخل” وذلك في المنطقة الصناعية بمحافظة الدرعية ، بحضور نخبة من المهتمين بالفنون والثقافة .
ويضم المعرض الذي يستمر حتى 26 ديسمبر 2019م، أعمالاً فنية لأكثر من 25 فناناً من المملكة والخليج ، يتناولون فيها العلاقة بين الإنسان والعُمران والتأثير المتبادل بينهما، وبحث أنماط السلوك الإنساني المتعلقة بالمباني والقدرة على ملاحظة السلوكيات الإنسانية عبر العصور وما يتعلق بعلاقات الاجتماعية في أنماط البناء .
كما يضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية والرسومات والمنحوتات والفيديوهات والأعمال التركيبية التي تثير تساؤلات عن العلاقة بين العمارة وسلوك الإنسان والطرق التي تنعكس بها التجارب البشرية والطبيعة المجتمعية على نسيج التطور الحضاري.
ويندرج المعرض ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، ويأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لتحويل محافظة الدرعية إلى منطقة للفنون المعاصرة تستضيف الأعمال الفنية من مختلف دول العالم .
ويُبرز المعرض دور الوزارة في دعم الأعمال والفعاليات الفنية والثقافية العالمية رفيعة المستوى، وسعيها إلى فتح الأبواب أمام الفنانين والمنصات من حول العالم، عبر توفير منصة للفنان من المملكة العربية السعودية لعرض أعمالهم للجماهير الدولية والعالمية.

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