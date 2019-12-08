عربة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لمنسوبي ومراجعي فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك

المناطق- تبوك:

بدأت عربة الأحوال المدنية المتنقلة اليوم تقديم خدماتها لمراجعي ومنسوبي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لعدد من المبادرات الموجهة لخدمة المواطنين في مقار عملهم،أو أماكن تواجدهم.

وعَدّ مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي تواجد الوحدة المتنقلة بمقر الفرع ثمرة التعاون والتكاتف والتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومة مبيناً أن ذلك يسهم وبشكل كبير في خدمة منسوبي الفرع وبكل سهولة ويسر بالاضافة إلى انها تحقق المحافظة على أوقات العمل والتيسير على موظفي الفرع في الحصول على الخدمات المقدمة دون الخروج للأحوال المدينة.

الجدير بالذكر أن الوحدات المتنقلة تقدم خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت” خدمة للمستفيدين.