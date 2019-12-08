احدث الأخبار

ابتكار دمى تساعد الأطفال على التعافي من الصدمات
أبرز المواد
 مقتل 60 شخصا من غامبيا بغرق قارب في عرض المياه الموريتانية
أبرز المواد
 الرئاسة اللبنانية: تأجيل الاستشارات بشأن تسمية المكلف بتشكيل الحكومة إلى الـ16 من الشهر الحالي
أبرز المواد
 تحت شعار “نأتي إليك”.. أحوال الجوف تزور عدد من الجهات لتقديم خدماتها للمواطنات
منطقة الجوف
 أمير الرياض يشرف حفل سفارة الإمارات لدى المملكة
أبرز المواد
 “صحة عسير”: 134 حالة تسمم غذائي في محايل عسير
منطقة عسير
 نادي الإبل ينظم مزاد النخبة بعد غد ٍ الثلاثاء
أبرز المواد
 عربة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لمنسوبي ومراجعي فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 مشروع سلام للتواصل الحضاري يتابع ما حققته المملكة في المؤشرات الدولية
أبرز المواد
 توقعات بإقرار ميزانية 2020 غداً.. ومؤتمر صحفي يكشف تفاصيلها
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تطلق معرض “من الداخل” في المنطقة الصناعية بالدرعية
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس الغرف السعودية
المنطقة الشرقية
ابتكار دمى تساعد الأطفال على التعافي من الصدمات

ابتكار دمى تساعد الأطفال على التعافي من الصدمات

أبرز المواد
مقتل 60 شخصا من غامبيا بغرق قارب في عرض المياه الموريتانية

مقتل 60 شخصا من غامبيا بغرق قارب في عرض المياه الموريتانية

أبرز المواد
الرئاسة اللبنانية: تأجيل الاستشارات بشأن تسمية المكلف بتشكيل الحكومة إلى الـ16 من الشهر الحالي

الرئاسة اللبنانية: تأجيل الاستشارات بشأن تسمية المكلف بتشكيل الحكومة إلى الـ16 من الشهر الحالي

أبرز المواد
تحت شعار “نأتي إليك”.. أحوال الجوف تزور عدد من الجهات لتقديم خدماتها للمواطنات

تحت شعار “نأتي إليك”.. أحوال الجوف تزور عدد من الجهات لتقديم خدماتها للمواطنات

منطقة الجوف

عربة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لمنسوبي ومراجعي فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك

عربة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لمنسوبي ومراجعي فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=807765
المناطق- تبوك:

بدأت عربة الأحوال المدنية المتنقلة اليوم تقديم خدماتها لمراجعي ومنسوبي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لعدد من المبادرات الموجهة لخدمة المواطنين في مقار عملهم،أو أماكن تواجدهم.
وعَدّ مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي تواجد الوحدة المتنقلة بمقر الفرع ثمرة التعاون والتكاتف والتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومة مبيناً أن ذلك يسهم وبشكل كبير في خدمة منسوبي الفرع وبكل سهولة ويسر بالاضافة إلى انها تحقق المحافظة على أوقات العمل والتيسير على موظفي الفرع في الحصول على الخدمات المقدمة دون الخروج للأحوال المدينة.
الجدير بالذكر أن الوحدات المتنقلة تقدم خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت” خدمة للمستفيدين.

روابط ذات صلة

تبوك الورد تكتسي بمليون وردة وأكثر من 21 ألف شجرة

تبوك الورد تكتسي بمليون وردة وأكثر من 21 ألف شجرة
الهلال الأحمر بتبوك ينقذ عائلة من الاختناق ويدعو لاتباع التعليمات عند استخدام وسائل التدفئة

الهلال الأحمر بتبوك ينقذ عائلة من الاختناق ويدعو لاتباع التعليمات عند استخدام وسائل التدفئة
صحي ابو شجره بأملج يفعل المشاركة المجتمعية بتطعيم ٢٤٥ حالة

صحي ابو شجره بأملج يفعل المشاركة المجتمعية بتطعيم ٢٤٥ حالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*