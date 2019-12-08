“صحة عسير”: 134 حالة تسمم غذائي في محايل عسير

المناطق - عسير

أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز آل شايع، أن القطاع الصحي في محافظة محايل استقبل اليوم عددًا من الحالات التي توجهت لأحد المراكز الصحية، وتظهر عليها أعراض أولية، يشتبه أنها ناتجة من تسمم غذائي (حسب الأعراض الإكلينكية الظاهرة مبدئيًّا).

وأضاف: وتنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بتقديم أفضل رعاية طبية لجميع الحالات؛ فقد تابع المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري تنفيذ توجيهات أمير المنطقة، والاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين، وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع الحالات منذ وصولها إلى المنشآت الصحية.

وبيّن المتحدث باسم صحة عسير أن الوضع العام للمصابين مطمئن -ولله الحمد-، ومعظم الحالات في استجابة للخطة العلاجية، كما تم البدء في إجراءات التقصي الوبائي المتبعة عادة في مثل هذه الحالات، وجمع العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق.

وأشار إلى أن عدد الحالات المنومة حاليًا بلغ ١٢٠ حالة في مستشفيات عدة بالمنطقة، كما تم تسجيل خروج ١٤حالة، والإجمالي (١٣٤ حالة).

وأكدت “صحة عسير” أن جميع المصابين يحظون بالعناية الطبية الكاملة، ووضعهم الصحي مستقر ومطمئن بشكل عام.