تحت شعار “نأتي إليك”.. أحوال الجوف تزور عدد من الجهات لتقديم خدماتها للمواطنات

المناطق - الجوف

فعلت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف مبادرة “نأني إليك” التي بدأت انطلاقتها في النادي الأدبي الثقافي من خلال إقامة محاضرة بعنوان (التعريف بالبطاقة الهوية الوطنية ) قدمت المحاضرة

مديرة الإشراف النسوي بأحوال منطقة الجوف الاستاذة نوف بنت فهد الطالب ، ذكرت فيها عدة محاور ، منها التعريف في بطاقة الهوية الوطنية ومميزات بطاقة الهوية الوطنية الجيل الثالث، وكذلك أهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية وكيف نحافظ عليها ، ونوهت الطالب عن المخاطر التي يجب الابتعاد عنها .

وأكدت الطالب أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للنساء والزاميتها في المرحلة القادمة . وفي اثناء المحاضرة تم تقديم خدمة تغيير البطاقة للحضور عن طريق الحقيبة المتنقلة .

وستقوم الاحوال المدنية خلال هذا الاسبوع بزيارة بنك الراجحي النسوي، وجمعية البر الخيرية النسائية بالجوف، ودار الرعاية الاجتماعية النسوي، والخدمة المدنية النسوية بالمنطقة، وبينت الطالب أن الاحوال المدنية ستقدم خلال الحقائب، خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وخدمة التجديد، وتسجيل الزواج وتسجيل الطلاق، وتعديل المهنة .

وتُسهم الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية في اختصار الوقت والجهد على المواطنين ، من خلال خدمتهم في أماكن تواجدهم سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة حيث تكمن اهمية البطاقة الهوية الوطنية السعودية لكونها بطاقة التعريف الرسمية للمواطن والمواطنة السعوديين تصدرها إدارة الأحوال المدنية ، ونظراً لقرب نفاذ القرار الوزاري رقم (151) القاضي في إلزام المرأة السعودية على إصدار بطاقة الهوية الوطنية ، أهابت الطالب في المبادرة باستخراجها والحصول عليها .