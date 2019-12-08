احدث الأخبار

مقتل 60 شخصا من غامبيا بغرق قارب في عرض المياه الموريتانية
أبرز المواد
 الرئاسة اللبنانية: تأجيل الاستشارات بشأن تسمية المكلف بتشكيل الحكومة إلى الـ16 من الشهر الحالي
أبرز المواد
 تحت شعار “نأتي إليك”.. أحوال الجوف تزور عدد من الجهات لتقديم خدماتها للمواطنات
منطقة الجوف
 أمير الرياض يشرف حفل سفارة الإمارات لدى المملكة
أبرز المواد
 “صحة عسير”: 134 حالة تسمم غذائي في محايل عسير
منطقة عسير
 نادي الإبل ينظم مزاد النخبة بعد غد ٍ الثلاثاء
أبرز المواد
 عربة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لمنسوبي ومراجعي فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 مشروع سلام للتواصل الحضاري يتابع ما حققته المملكة في المؤشرات الدولية
أبرز المواد
 توقعات بإقرار ميزانية 2020 غداً.. ومؤتمر صحفي يكشف تفاصيلها
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تطلق معرض “من الداخل” في المنطقة الصناعية بالدرعية
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس الغرف السعودية
المنطقة الشرقية
 نزع ملكية 39 عقارًا لفتح شارع رئيسي في القطيف
المنطقة الشرقية
مقتل 60 شخصا من غامبيا بغرق قارب في عرض المياه الموريتانية

مقتل 60 شخصا من غامبيا بغرق قارب في عرض المياه الموريتانية

أبرز المواد
الرئاسة اللبنانية: تأجيل الاستشارات بشأن تسمية المكلف بتشكيل الحكومة إلى الـ16 من الشهر الحالي

الرئاسة اللبنانية: تأجيل الاستشارات بشأن تسمية المكلف بتشكيل الحكومة إلى الـ16 من الشهر الحالي

أبرز المواد
تحت شعار “نأتي إليك”.. أحوال الجوف تزور عدد من الجهات لتقديم خدماتها للمواطنات

تحت شعار “نأتي إليك”.. أحوال الجوف تزور عدد من الجهات لتقديم خدماتها للمواطنات

منطقة الجوف
أمير الرياض يشرف حفل سفارة الإمارات لدى المملكة

أمير الرياض يشرف حفل سفارة الإمارات لدى المملكة

أبرز المواد

مقتل 60 شخصا من غامبيا بغرق قارب في عرض المياه الموريتانية

مقتل 60 شخصا من غامبيا بغرق قارب في عرض المياه الموريتانية
http://almnatiq.net/?p=807786
المناطق - وكالات

وقال الرئيس الغامبي دما بارو، إن 60 من مواطنيه لقوا حتفهم بغرق قارب في المياه الإقليمية الموريتانية.

وتعهد الرئيس، في خطاب بثه التلفزيون الوطني، بمعاقبة المسؤولين عن هذا الحادث، الذي وصفه بـ”المأساة الوطنية”.

وشدد على ضرورة تعزيز محاربة تهريب البشر، ودعا الشباب في بلاده إلى البقاء في الوطن من أجل استغلال المقدرات الاقتصادية في غامبيا.

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد أعلن عن مقتل 13 من مواطني بلاده في غرق القارب، داعيا إلى ضرورة وضع حد للهجرة غير الشرعية.

وقبل عدة أيام أعلنت موريتانيا، عن غرق قارب في مياهها كان على متنه 180 من المهاجرين غير الشرعيين غالبيتهم من غامبيا والسنغال.

روابط ذات صلة

الرئاسة اللبنانية: تأجيل الاستشارات بشأن تسمية المكلف بتشكيل الحكومة إلى الـ16 من الشهر الحالي

الرئاسة اللبنانية: تأجيل الاستشارات بشأن تسمية المكلف بتشكيل الحكومة إلى الـ16 من الشهر الحالي
أمير الرياض يشرف حفل سفارة الإمارات لدى المملكة

أمير الرياض يشرف حفل سفارة الإمارات لدى المملكة
نادي الإبل ينظم مزاد النخبة بعد غد ٍ الثلاثاء

نادي الإبل ينظم مزاد النخبة بعد غد ٍ الثلاثاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*