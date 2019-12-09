شاهد.. بعد نصف قرن .. “حلم” الشيخ عيسى بن راشد “يتحقق”

المناطق - الرياض

لقي تحقّق حلم رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية السابق الشيخ عيسى بن راشد، شفاه الله، بفوز بلاده بلقب دورة كأس الخليج، أصداء طيبة لدى جماهير كرة القدم الخليجية، باعتبار أن المذكور عاصر جميع نسخ البطولة منذ انطلاقتها في بلاده عام 1970.

وبدا الشيخ عيسى في مقطع فيديو أثناء استقباله المهنئين في منزله، بعد فوز منتخب البحرين بكأس الخليج لأول مرة بعد انتظار دام نصف قرن، علما أنه يكتنز أرشيفاً هائلاً من الذكريات والمواقف من خلال كل نسخة، حيث لا يتوانى عن سردها على رجال الإعلام.

وتوج منتخب البحرين الأول لكرة القدم بلقب كأس دورة الخليج العربي لكرة القدم الـ 24 ، عقب فوزه مساء اليوم على المنتخب السعودي بهدف دون مقابل .

وسجل محمد الرميحي الهدف الوحيد في الدقيقة 69 من المباراة التي فرط خلالها المنتخب السعودي بفرصة التقدم بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول نفذها اللاعب سلمان الفرج .

واختارت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي 2019 ثنائي المنتخب السعودي لاعب الوسط عبدالله عطيف والحارس فواز القرني، كأفضل لاعب وأفضل حارس في بطولة ” خليجي 24 ” .

“المناطق” تتقدم بالتهنئة للبحرين الشقيق ملكا وحكومة وشعبا، على فوز منتخبهم بدورة كأس الخليج.