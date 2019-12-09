احدث الأخبار

2.14 تريليون ريال قيمة عمليات «سداد» في المملكة
أبرز المواد
 البرهان: لن نسمح بشق الصف الوطني وتفتيت وحدة السودان
أبرز المواد
 الدوري الفرنسي.. مرسيليا يتغلب على بوردو
أبرز المواد
 الجيش اليمني يتلف ١٧٥٠ لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في صعدة
أبرز المواد
 اكتشاف جديد يعد بلقاح يكافح فيروس “الإيدز” مدى الحياة
أبرز المواد
 مدير يتأخر 11 ساعة عن مقابلة المتقدمين للوظائف لاختبار صبرهم
أبرز المواد
 شاهد.. بعد نصف قرن .. “حلم” الشيخ عيسى بن راشد “يتحقق”
أبرز المواد
 “جوجل مابس”.. خاصية “أمان” جديدة قد تمنع حوادث الاغتصاب
أبرز المواد
 دراسة أمريكية: خطورة الهاتف المحمول أكبر مما نتصوّر
أبرز المواد
 ابتكار دمى تساعد الأطفال على التعافي من الصدمات
أبرز المواد
 مقتل 60 شخصا من غامبيا بغرق قارب في عرض المياه الموريتانية
أبرز المواد
 الرئاسة اللبنانية: تأجيل الاستشارات بشأن تسمية المكلف بتشكيل الحكومة إلى الـ16 من الشهر الحالي
أبرز المواد
2.14 تريليون ريال قيمة عمليات «سداد» في المملكة

2.14 تريليون ريال قيمة عمليات «سداد» في المملكة

أبرز المواد
البرهان: لن نسمح بشق الصف الوطني وتفتيت وحدة السودان

البرهان: لن نسمح بشق الصف الوطني وتفتيت وحدة السودان

أبرز المواد
الدوري الفرنسي.. مرسيليا يتغلب على بوردو

الدوري الفرنسي.. مرسيليا يتغلب على بوردو

أبرز المواد
الجيش اليمني يتلف ١٧٥٠ لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في صعدة

الجيش اليمني يتلف ١٧٥٠ لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في صعدة

أبرز المواد

الجيش اليمني يتلف ١٧٥٠ لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في صعدة

الجيش اليمني يتلف ١٧٥٠ لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في صعدة
http://almnatiq.net/?p=807801
المناطق - الرياض

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني في جبهة مران بمحافظة صعدة أمس كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرة التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في أطراف سوق الملاحيط.
وقال رئيس المركز الإعلامي في محور مران عادل القدسي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن الفرق الهندسية فككت ١٧٥٠ لغمًا وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا على أطراف سوق الملاحيط، وأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قامت بزرع كميات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد المحرمة دولياً والعبوات الناسفة المستوردة والمصنوعة محلياً.
وأشار القدسي إلى وجود الكثير من حقول الألغام التي مازالت الفرق الهندسية تعمل على نزعها والتي تشكل عائقا أمام الأهالي للعودة إلى منازلهم.

روابط ذات صلة

2.14 تريليون ريال قيمة عمليات «سداد» في المملكة

2.14 تريليون ريال قيمة عمليات «سداد» في المملكة
البرهان: لن نسمح بشق الصف الوطني وتفتيت وحدة السودان

البرهان: لن نسمح بشق الصف الوطني وتفتيت وحدة السودان
الدوري الفرنسي.. مرسيليا يتغلب على بوردو

الدوري الفرنسي.. مرسيليا يتغلب على بوردو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*