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الدوري الفرنسي.. مرسيليا يتغلب على بوردو

الدوري الفرنسي.. مرسيليا يتغلب على بوردو
http://almnatiq.net/?p=807804

تغلب فريق أولمبيك مرسيليا على ضيفه فريق بوردو بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب فيلودروم في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، وذلك ضمن الجولة السابعة عشر من مباريات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة، رفع مرسيليا رصيده إلى ٣٤ نقطة في المركز الثاني، مقلصًا الفارق بينه وبين المتصدر باريس سان جيرمان إلى ٥ نقاط فقط، فيما حل بودرو في المركز الخامس برصيد ٢٦ نقطة في ترتيب الدوري.

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