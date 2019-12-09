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البرهان: لن نسمح بشق الصف الوطني وتفتيت وحدة السودان

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البرهان: لن نسمح بشق الصف الوطني وتفتيت وحدة السودان

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المناطق - الرياض

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الأحد، على عدم السماح لمحاولات شق الصف الوطني وتفتيت وحدة السودان وتهديد كيانه.

وقال البرهان في لقاء مع عناصر بالجيش السوداني إن القوات المسلحة ستظل متمسكة بعهدها مع الشعب السوداني لحماية خياراته وثورته، إلي جانب التزامها بحماية الفترة الانتقالية”.

وجدد البرهان التعهد ببناء القوات المسلحة وتوفير كافة احتياجاتها “حتي تضطلع بواجباتها في مجابهة تحديات حماية الوطن والدفاع عنه”.

وفيما يتعلق بتحقيق السلام، ثمن البرهان وصول عدد من وفود الحركات إلي الداخل، مشيرا إلي أن “السلام المرتجى لابد أن يكون مستداما يؤسس لبناء السودان الذي تتساوي فيه الحقوق لكل مواطنيه ويعالج المشاكل المزمنة ويتجاوز قضايا التهميش وسيطرة المركز وينعم به جميع أهل السودان”.

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان بصبر الشعب علي الصعوبات الاقتصادية، قائلا إن الدولة وأجهزتها المختلفة يسعون لمعالجة الوضع الاقتصادي الذي يعد ضمن تحديات الفترة الانتقالية.

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