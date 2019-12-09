اكتتاب “أرامكو” سيكون أعلى 18 % من “علي بابا”

المناطق - الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أن المساهم البائع منح مدير الاستقرار السعري “جولدمان ساكس العربية السعودية” خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، الذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، التي تمثل 15 في المائة من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي.

وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية “تداول” وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك.

وفي حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل، سيكون حجم الطرح الكلي 3.45 مليار سهم بقيمة 110.4 مليار ريال “29.4 مليار دولار”، بدلا من 96 مليار ريال “25.6 مليار دولار” حاليا.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإنه في حال تم ذلك سيكون حجم الطرح 1.725 في المائة من أسهم “أرامكو” بدلا من 1.5 في المائة حاليا.

نتيجة لذلك سيصبح اكتتاب “أرامكو السعودية” يفوق الطرح الأولي لشركة علي بابا الصينية بنسبة 18 في المائة، بما قيمته 4.44 مليار دولار “16.65 مليار ريال”.

ومن المرجح أن يمارس “جولدمان ساكس” خيار الشراء بفضل الوضع المالي القوي للشركة وسعر السهم المغري البالغ 32 ريالا “8.5 دولار”.

يدعم هذا التوقع الطلبات الضخمة من قبل المؤسسات المكتتبة في الطرح الأول لشركة أرامكو السعودية، التي بلغت 397 مليار ريال “نحو 106 مليارات دولار”، بتغطية تبلغ 620 في المائة للحصة المطرحة لهم، البالغة 64 مليار ريال “17.1 مليار دولار” من خلال تخصيص ملياري سهم من أسهم الشركة تمثل 1 في المائة من أسهمها البالغة 200 مليار سهم.

كذلك يدعم الترجيح، أن أكبر ثلاثة طروحات أولية في العالم “قبل طرح شركة أرامكو” قد تم خلال طروحاتها ممارسة هذا الخيار كالتالي:

في حالة طرح “علي بابا” بلغت حصيلته 21.8 مليار دولار “حجم العرض الأساسي”، ثم 25 مليار دولار “مع ممارسة خيار الشراء” في عام 2014.

و”بنك الصين الزراعي” بلغت حصيلة الطرح 22.1 مليار دولار “حجم العرض الأساسي”، ثم 24 مليار دولار “مع ممارسة خيار الشراء” في عام 2010.

وثالثا بلغت حصيلة طرح “البنك الصناعي والتجاري الصيني” 19.1 مليار دولار “حجم العرض الأساسي”، ثم 21.9 مليار دولار “مع ممارسة خيار الشراء” في عام 2006.