تٌرقب لإقرار الميزانية العامة للدولة في هذا الموعد.. ومؤتمر صحفي يكشف التفاصيل !

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قالت بعض المصادر أنه من المتوقع أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441/ 1442هـ (2020م) مساء اليوم الاثنين.

وحسب “سبق” توقعت المصادر أن تقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وأضافت: كما يتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2019، والموازنة التقديرية لعام 2020م.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يُعقد ملتقى صحفي في اليوم التالي، تستعرض خلاله تفاصيل الميزانية.