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تٌرقب لإقرار الميزانية العامة للدولة في هذا الموعد.. ومؤتمر صحفي يكشف التفاصيل !

تٌرقب لإقرار الميزانية العامة للدولة في هذا الموعد.. ومؤتمر صحفي يكشف التفاصيل !
http://almnatiq.net/?p=807818
المناطق_الرياض

قالت بعض المصادر أنه من المتوقع أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441/ 1442هـ (2020م) مساء اليوم الاثنين.
وحسب “سبق” توقعت المصادر أن تقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وأضافت: كما يتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2019، والموازنة التقديرية لعام 2020م.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يُعقد ملتقى صحفي في اليوم التالي، تستعرض خلاله تفاصيل الميزانية.

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