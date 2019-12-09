350 وحدة تطوعية في «الحكومية» والقطاع غير الربحي

المناطق_الرياض

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي منصة «إثراء» الإلكترونية للتطوع، التي تهدف إلى تنظيم العملية التطوعية وإدارتها بشكل مؤسسي، وإبراز طاقات الإبداع لدى المهتمين في هذا القطاع، وذلك خلال انطلاق فعاليات منتدى «إثراء وعطاء»، الذي نظمه المركز أخيرا، تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع. وأوضح المدير العام للشؤون العامة في أرامكو السعودية المهندس فهد الضبيب، حقق مركز إثراء في العام الماضي نحو 250 ألف ساعة عمل تطوعي، و50 ألف ساعة من الجهود الإثرائية قدمها 3 آلاف متطوع ومتطوعة. وقال: نسعى للتوسع عبر الشراكات المجتمعية لتمكين أكثر من 100 ألف متطوع ومتطوعة من المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع بحلول عام 2030. وأعلنت مدير عام الإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشاعل مبخوت آل مبارك نية الوزارة إنشاء 350 وحدة تطوعية في القطاع الحكومي وغير الربحي