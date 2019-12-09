الكشف عن آخر التطورات في قضية نهار الحارثي ضحية استئصال “الغدة” التناسلية

كشفت مصادر آخر التطورات في قضية نهار الحارثي، ضحية استئصال إحدى غدتيه التناسليتين بعد موتها بسبب تأخر التدخل العلاجي قبل 9 أشهر بقسم الطوارئ في مستشفى الملك فيصل بالطائف.

و طلب الشاهد الذي أوصل الطفل إلى المستشفى لسماع أقواله وتفاصيل دقيقة عن الحادثة، والملابسات التي حدثت خلال وجوده في المستشفى.

ومن المقرر أن تنظر الهيئة الطبية الشرعية بمحافظة الطائف، غدا الثلاثاء، ويأتي ذلك بعد جلسة الثلاثاء الماضي التي اكتمل فيها رفع المطلوب من أسماء الأشخاص المتهمين بالتأخير في استقبال حالة الطفل نهار.

وكشف تقرير طبي صادر من مستشفى الملك فيصل بالطائف، أن السبب في تأخير الحالة حتى تعرضت للاستئصال، بسبب إهمال طول المدة منذ وقوع الحادثة وحتى الكشف وإدخالها العمليات.