بعدما صدم كلب.. رجل يتفاجئ بذئب داخل سيارته.. وهكذا جاءت ردة فعله

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قرر الكندي “إلي بوروديتسكي” مساعدة كلب بعد أن صدمه بسيارته في شارع مظلم، ونقله إلى مستشفى بيطري قريب؛ ليكتشف لاحقًا أنه وضع ذئبًا في سيارته.

وفي التفاصيل، اعتقد الشاب أن الذي صدمه أثناء ذهابه إلى عمله “كلبا”، وقرر أن يحمله ويضعه على المقعد الخلفي لسيارته، كي ينقله إلى مكان حيث يمكنه تلقي العلاج.

وبحسب شبكة “سي بي سي” الإخبارية الأمريكية، ذهب الشاب مسرعا لكي يلحق بدوامه في المصنع حتى انتهى منه الساعة 10 صباحًا، وبعد ذلك خرج زميل بوروديتسكي في العمل ليلقي نظرة على الحيوان المصاب؛ ليكتشف أنه ذئب صغير.

وأضاف بوروديتسكي: “في الظلام لم أره إلا على ضوء بطارية يد صغيرة، وظننت أنه كلب رعي ألماني، لقد ربتّ على جسده”.

وترك “بوروديتسكي” الذئب وحيدًا داخل السيارة خوفًا منه؛ فيما تَواصل مع مركز لإعادة تأهيل الحيوانات البرية، الذي أرسل بدوره مختصًا لنقل الحيوان.