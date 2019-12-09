أمين منطقة القصيم يستقبل لجنة أهالي بريدة

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أستقبل أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي يوم أمس الأحد رئيس وأعضاء لجنة أهالي مدينة بريدة ، بمقر أمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة. وجرى خلال اللقاء استعراض أهم المشاريع النوعية المستهدفة للتنفيذ خلال الفترة القادمة بمدينة بريدة بالإضافة إلى حالة المشاريع الجاري تنفيذها حالياً.

ورحب أمين منطقة القصيم م.محمد المجلي بزيارة لجنة الأهالي مؤكداً أن أمانة المنطقة تسعد بتواصل الجميع للاطلاع على مشاريعها وخططها التنموية التي تسعى بشكل مكثف على العمل عليها بدعم متواصل من سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه ومتابعة معالي وزير الشئون البلدية والقروية.

من جانبه أشاد رئيس لجنة أهالي بريدة الأستاذ محمد بن عبدالله الفوزان السابق بما تم الاطلاع عليه من جهود جبارة تقوم بها أمانة المنطقة في الميدان وفي المشاريع المستهدفة للتنفيذ بمدينة بريدة ، مقدماً شكره لأمين منطقة القصيم وفريق الأمانة على الجهود المتميزة والدائمة لخدمة مدينة بريدة على كافة الاتجاهات.