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بعد انتهاء أعمال الصيانة.. إعادة فتح عقبة حزنة بالباحة

بعد انتهاء أعمال الصيانة.. إعادة فتح عقبة حزنة بالباحة
http://almnatiq.net/?p=807861
المناطق_الباحة

أعلنت إمارة منطقة الباحة، اليوم الإثنين، إعادة فتح عقبة حزنة أمام قادة المركبات، وذلك بالتنسيق مع مرور الباحة

وأشارت الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إلى أن إعادة فتح عقبة حزنة، جاء بعد انتهاء أعمال الصيانة اللازمة بها، والتأكُّد من سلامة الطريق أمام المركبات

وكانت إمارة الباحة، قد أعلنت- أمس الأحد- إغلاق عقبة حزنة؛ بسبب وجود عوائق في الطريق، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على إزالتها

وكانت إدارة النقل بمنطقة الباحة، قد أعلنت يوم الخميس (5 ديسمبر) الجاري، إغلاق طريق عقبة الباحة لعدة ساعات أمام قادة المركبات، وذلك لإزالة بعض الانهيارات، التي قد تسبب خطرًا على مرتادي الطريق

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