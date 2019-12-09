القطاع الصحي بتيماء يدشن عدد من المبادرات تزامنًا مع اليوم العالي للتطوع

المناطق_محمد العنزي

اطلق القطاع الصحي في صالة استقبال مستشفى تيماء العام بحضور مدير المستشفى والأطباء والفنيين والإداريين المتطوعين برنامج (تطوعي – صحة 3 ) و دشنت ست مبادرات تحت شعار “معًا صوتنا اعلى و أثرنا أقوي” بحضور مدير مستشفى تيماء العام ومدير القطاع الصحي وعدد من الأطباء والإداريين والفنيين من منسوبي المستشفى و بحضور و مشاركة عدد من طلاب الكلية الجامعية بتيماء .

و أوضح مدير مستشفى تيماء العام عبدالعزيز سليمان الشولي أن هذه المبادرات أتت تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع التي ينفذها المتطوعون من منسوبي المستشفى تأتي بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبي المستشفى و تتمثل في مساعدة المرضى والمراجعين وتوفير احتياجاتهم وإعطائهم المعلومات الأولية المباشرة لتسهيل وصولهم إليها في أنحاء المستشفى.

ومن ضمن المبادرات زار مدير القطاع الصحي الدكتور سليمان الصعب وفريق طبي من اخصائي باطنيه وجراحه ونفسيه وعضو من طلابي جامعة تيماء مستفيدي مركز التأهيل الشامل بمحافظة تيماء ودشن مبادرة “لصحتكم حرصنا ” حيث تم الكشف على نزلاء المركز والتأكد من علامتهم الحيوية و وزع بعد ذلك الهدايا على نزلاء المركز ما أضفى البهجة والسرور عليهم و عبر مدير مركز التأهيل الشامل عن شكره وتقديره لمثل هذه المبادرات التي نفذها القطاع الصحي .